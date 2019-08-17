Мещеряков опроверг информацию, что УЕФА разрешил РЖД вложить в «Локо» € 52 млн

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, что УЕФА дал разрешение на вливание генеральным спонсором «железнодорожников» ОАО «РЖД» в клуб дополнительных средств в размере € 52 млн.

«Данная новость возникла из-за неправильного и бестолкового перевода информации, вот и всё. Единственное, что можно из этого почерпнуть, что у УЕФА нет к «Локомотиву» претензий по финансовому фейр-плей», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что у «Локомотива» были проблемы с соответствием правилу финансового фейр-плей. В 2015 году клуб заключил соглашение с УЕФА о выполнении финансовых требований. Впоследствии УЕФА, удостоверившись в выполнении клубом этих требований, разрешил вложить в клуб € 52 млн.