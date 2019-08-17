Мещеряков опроверг информацию, что УЕФА разрешил РЖД вложить в «Локо» € 52 млн

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, что УЕФА дал разрешение на вливание генеральным спонсором «железнодорожников» ОАО «РЖД» в клуб дополнительных средств в размере € 52 млн.
«Данная новость возникла из-за неправильного и бестолкового перевода информации, вот и всё. Единственное, что можно из этого почерпнуть, что у УЕФА нет к «Локомотиву» претензий по финансовому фейр-плей», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что у «Локомотива» были проблемы с соответствием правилу финансового фейр-плей. В 2015 году клуб заключил соглашение с УЕФА о выполнении финансовых требований. Впоследствии УЕФА, удостоверившись в выполнении клубом этих требований, разрешил вложить в клуб € 52 млн.
- 17 августа 2019
-
15:34
-
15:34
-
15:32
-
15:19
-
15:18
-
15:00
-
14:56
-
14:36
-
14:30
-
14:17
-
14:11
-
14:09
-
14:03
-
13:57
-
13:49
-
13:35
-
13:32
-
13:26
-
13:23
-
13:11
-
12:57
-
12:50
-
12:36
-
12:34
-
12:29
-
12:18
-
12:15
-
11:58
-
11:48
-
11:44
-
11:39
-
11:19
-
11:14
-
11:00
-
10:48