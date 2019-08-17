«Арсенал» — «Бёрнли»: команды обменялись забитыми голами в первом тайме

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Бёрнли» после первого тайма зафиксирована ничья – 1:1.

На 13-й минуте отличился форвард хозяев Александр Ляказетт. После розыгрыша углового в борьбе с защитниками нападающий лондонцев сумел переправить мяч в ворота Ника Поупа.

На 43-й минуте Дуайт Макнил попытался пробить из-за пределов штрафной, но мяч рикошетом от соперника прилетел на линию вратарской к Эшли Барнсу. Форвард гостей уверенно пробил мимо Бернда Лено в сетку ворот.

Игра «Арсенал» — «Бёрнли» проходит в эти минуты в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Новый сезон английской Премьер-лиги стартовал 9 августа. В 1-м туре «Арсенал» на выезде со счётом 1:0 обыграл «Ньюкасл Юнайтед». «Бёрнли» на своём поле разгромил «Саутгемптон» — 3:0. В следующем туре «канониры» отправятся в гости к «Ливерпулю», а «бордовые» проведут выездной матч с «Вулверхэмптоном».



Во 2-м туре 17 августа также сыграют «Астон Вилла» — «Борнмут», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм Юнайтед», «Эвертон» — «Уотфорд», «Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», «Саутгемптон» — «Ливерпуль», «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».

18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». 19 августа сыграют «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».