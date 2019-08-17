Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар приступил к тренировкам в общей группе.
«Неймар начал тренироваться с нами сегодня, но он не закончил с восстановлением», — приводятся слова главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля в «Твиттере» Actu Foot.
В последние недели форвард занимался по индивидуальной программе, восстанавливаясь после травмы, полученной в сборной Бразилии.
Напомним, 27-летний Неймар хочет покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Претендентами на бразильца являются мадридский «Реал» и его бывший клуб — «Барселона».
В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
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