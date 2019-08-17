«Тамбов» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция начнётся 17 августа в 16:30
Сегодня, 17 августа, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Тамбовом» и «Краснодаром». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Краснодар».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный арбитр — Сергей Куликов (Саранск).
«Тамбов», набрав четыре очка, занимает седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (10) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 13 очков в 5 матчах.
«Тамбов» – «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги
- 17 августа 2019
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