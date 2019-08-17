Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» недоволен текущим весом Лукаку в 104 кг

«Интер» недоволен текущим весом Лукаку в 104 кг
Футбол / Италия 0

«Интер» недоволен избыточным весом форварда Ромелу Лукаку, который перешёл в клуб этим летом из «Манчестер Юнайтед» за € 65 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Согласно информации источника, текущий вес 26-летнего нападающего составляет 104 кг. В «нерадзурри» хотят, чтобы бельгиец весил не более 100 кг. Футболист уже сел на диету и в выходные будет тренироваться дополнительно, чтобы восстановить оптимальные физические кондиции. В клубе не исключают, что игрок может пропустить матч 1-го тура чемпионата Италии с «Лечче», который состоится 26 августа.

Напомним, контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года. В сезоне-2018/19 форвард забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

Лукаку рассказал о разнице в тренировках «Интера» и «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент