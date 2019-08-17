«Интер» недоволен текущим весом Лукаку в 104 кг

«Интер» недоволен избыточным весом форварда Ромелу Лукаку, который перешёл в клуб этим летом из «Манчестер Юнайтед» за € 65 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
Согласно информации источника, текущий вес 26-летнего нападающего составляет 104 кг. В «нерадзурри» хотят, чтобы бельгиец весил не более 100 кг. Футболист уже сел на диету и в выходные будет тренироваться дополнительно, чтобы восстановить оптимальные физические кондиции. В клубе не исключают, что игрок может пропустить матч 1-го тура чемпионата Италии с «Лечче», который состоится 26 августа.
Напомним, контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года. В сезоне-2018/19 форвард забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах.
- 17 августа 2019
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