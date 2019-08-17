Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.
Счёт был открыт на 28-й минуте. Автором гола стал Раду Гынсарь, которому ассистировал Дмитрий Кабутов. В середине второго тайма хавбек «Урала» Роман Емельянов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 79-й минуте преимущество гостей увеличил Александр Соболев с передачи Артёма Тимофеева. Через несколько минут счёт до крупного довёл Деян Радоньич с паса Соболева. В компенсированное время разрыв в счёте сократил Андрей Панюков.
«Крылья Советов», набрав шесть очков, поднялись на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (7) — на 9-м месте.
- 17 августа 2019
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