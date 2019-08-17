«Арсенал» — «Бёрнли»: видеообзор матча, все голы и яркие моменты

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс».

На 13-й минуте с подачи Даниеля Себальоса отличился форвард Александр Ляказетт. После розыгрыша углового в борьбе с защитниками нападающий лондонцев сумел переправить мяч в ворота Ника Поупа. Спустя 20 минут «Бёрнли» сравнял счёт, благодаря голу Эшли Барнса. Решающий мяч во втором тайме после передачи Себальоса забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Бёрнли».

«Арсенал», набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» (3) — на 6-м месте.

Новый сезон английской Премьер-лиги стартовал 9 августа. В 1-м туре «Арсенал» на выезде со счётом 1:0 обыграл «Ньюкасл Юнайтед». «Бёрнли» на своём поле разгромил «Саутгемптон» — 3:0. В следующем туре «канониры» отправятся в гости к «Ливерпулю», а бордовые проведут выездной матч с «Вулверхэмптоном».



Во 2-м туре 17 августа также сыграют «Астон Вилла» — «Борнмут», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм Юнайтед», «Эвертон» — «Уотфорд», «Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», «Саутгемптон» — «Ливерпуль», «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».



18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». 19 августа сыграют «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».