«Зенит» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция начнётся 17 августа в 19:00

Сегодня, 17 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Зенитом» и «Ахматом». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Сафьян (Москва) и Николай Богач (Люберцы). Резервный арбитр — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

«Зенит», набрав 13 очков, занимает первое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Ахмат» с 6 очками в активе — на 11-м месте.

С расписанием нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».