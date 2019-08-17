Источник: «Спартак» согласовал трансфер хавбека «Ниццы» Тамеза

«Спартак» достиг принципиальной договоренности по трансферу полузащитника «Ниццы» Адриана Тамеза, сообщается в телеграм-канале комментатора Нобеля Арустамяна.

По данным источника, российский клуб также согласовал условия личного контракта с футболистом. Ожидается, что хавбек прилетит в Москву на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за Тамеза € 9 млн. Главный тренер московского клуба Олег Кононов считает полузащитника своим приоритетом на трансферном рынке

В минувшем сезоне 25-летний Тамез принял участие в 40 матчах на клубном уровне. На его счету 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Ниццей» рассчитан до лета 2021 года. Тамез выступал за юношеские сборные Франции различных возрастов.