Панюков: хотелось бы извиниться перед болельщиками «Урала», стыдно

Нападающий «Урала» Андрей Панюков прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:3). Напомним, Панюков стал автором единственного гола екатеринбургской команды в этом матче.

«Сейчас у команды черная полоса. В первом тайме момент был, но пропустили сразу же. Плюс удаление, две ошибки — сами привезли себе. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Стыдно.



Чего не хватает? Вроде настраиваемся, но фарта не хватает. Коллектив и состав боевой. После матча было нехорошее настроение в раздевалке», — приводит слова Панюкова Sport24.



«Крылья Советов», набрав шесть очков, поднялись на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (7) — на 9-м месте.