Панюков: хотелось бы извиниться перед болельщиками «Урала», стыдно
Нападающий «Урала» Андрей Панюков прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:3). Напомним, Панюков стал автором единственного гола екатеринбургской команды в этом матче.
«Сейчас у команды черная полоса. В первом тайме момент был, но пропустили сразу же. Плюс удаление, две ошибки — сами привезли себе. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Стыдно.
Чего не хватает? Вроде настраиваемся, но фарта не хватает. Коллектив и состав боевой. После матча было нехорошее настроение в раздевалке», — приводит слова Панюкова Sport24.
«Крылья Советов», набрав шесть очков, поднялись на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (7) — на 9-м месте.
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ
- 17 августа 2019
-
18:41
-
18:40
-
18:26
-
18:24
-
18:02
-
17:53
-
17:51
-
17:46
-
17:41
-
17:32
-
17:32
-
17:28
-
17:21
-
17:11
-
17:11
-
16:59
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:34
-
16:23
-
16:10
-
15:59
-
15:57
-
15:56
-
15:53
-
15:34
-
15:34
-
15:32
-
15:19
-
15:18
-
15:00
-
14:56
Партнерский контент