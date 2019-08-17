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«Интер» планирует сделать предложение «МЮ» о приобретении Санчеса

«Интер» планирует сделать предложение «МЮ» о приобретении Санчеса
Футбол / Англия 0

Руководство «Интера» собирается сделать «Манчестер Юнайтед» предложение о приобретении нападающего Алексиса Санчеса. Ранее миланский клуб хотел приобрести форварда «Ромы» Эдина Джеко, но 33-летний босниец подписал с «волками» новый трёхлетний контракт, сообщает Sky Sport Italia.

Санчес — один из вариантов для «Интера» на позицию нападающего. В список миланцев входят также Аркадиуш Милик («Наполи»), Анте Ребич («Айнтрахт», Франкфурт), Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Фернандо Льоренте, ныне являющийся свободным агентом.

Алексис перешёл в «Манчестер Юнайтед» в начале 2018 года из лондонского «Арсенала». Ранее 30-летний форвард выступал за каталонскую «Барселону», «Ривер Плейт», «Коло-Коло», «Удинезе» и «Кобрелоа».

В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Контракт Алексиса с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2022 года.

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