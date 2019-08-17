«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Туном»

Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном». Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.



Автором первого мяча стал защитник «Туна» Штефан Гларнер, отличившийся на 7-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Спустя шесть минут российскую команду вывел вперёд полузащитник Андре Шюррле.



Первая встреча «Спартака» и «Туна», прошедшая в Швейцарии на стадионе «Арена Тун» 8 августа, завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Таким образом, московский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с португальской «Брагой».