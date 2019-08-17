«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: Адриан спасает свою команду после удара Йосиды

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Ливерпуль» вратарь гостей Адриан спас свою команду от пропущенного мяча.

После подачи Джеймса Уорд-Прауса с углового и удара Майи Йосиды головой в упор Адриан отбил мяч в сторону.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Саутгемптон» — «Ливерпуль».

В 1-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Норвич Сити» со счётом 4:1. «Саутгемптон» на выезде потерпел разгромное поражение от «Бёрнли» — 0:3.

Во 2-м туре 17 августа также сыграют «Астон Вилла» — «Борнмут», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм Юнайтед», «Эвертон» — «Уотфорд», «Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».

18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». 19 августа сыграют «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».



Ранее в стартовом поединке 2-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1.