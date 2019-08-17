«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: шикарный гол Мане выводит гостей вперёд

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Ливерпуль» открыт счёт. Уже в добавленное время отличился форвард гостей Садио Мане.



Джеймс Милнер с левого фланга сделал роскошный навес на Мане, а Садио обработал мяч в штрафной и неотразимо пробил под правую штангу.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Саутгемптон» — «Ливерпуль».



В 1-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Норвич Сити» со счётом 4:1. «Саутгемптон» на выезде потерпел разгромное поражение от «Бёрнли» — 0:3.



Во 2-м туре 17 августа также сыграют «Астон Вилла» — «Борнмут», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм Юнайтед», «Эвертон» — «Уотфорд», «Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».



18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». 19 августа сыграют «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».



Ранее в стартовом поединке 2-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1.