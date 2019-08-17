Гол Соболева и удаление Емельянова — в видеообзоре матча «Урал» — «Крылья»

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.



Счёт был открыт на 28-й минуте. Автором гола стал Раду Гынсарь, которому ассистировал Дмитрий Кабутов. В середине второго тайма хавбек «Урала» Роман Емельянов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 79-й минуте преимущество гостей увеличил Александр Соболев с передачи Артёма Тимофеева. Через несколько минут счёт до крупного довёл Деян Радоньич с паса Соболева. В компенсированное время разрыв в счёте сократил Андрей Панюков.



«Крылья Советов», набрав шесть очков, поднялись на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (7) — на 9-м месте.

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