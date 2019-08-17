ЦСКА просматривает защитника «Тамбова» Гогуа на матче с «Краснодаром»

Скауты московского ЦСКА присутствуют на матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Краснодар». Представители «армейцев» просмотривают защитника хозяев Седрика Гогуа, сообщил комментатор Тимур Журавель в эфире телеканала «Матч Премьер».

Дмитрий Селюк, агент Гогуа, прокомментировал интерес ЦСКА к своему клиенту. По его мнению, 25-летний ивуариец подходит не только «армейцам», но и другим ток-клубам чемпионата России.

«Уверен, за Гогуа наблюдает не только ЦСКА, но будут наблюдать и некоторые испанские клубы. Для этого я его и отдал в «Тамбов», чтобы он там себя проявлял, а другие могли посмотреть, как он играет. Безусловно, ЦСКА — солидный, топ-клуб России, который на постоянной основе играет в еврокубках. В ЦСКА отличаются правильным подходом к приобретению футболистов. Гогуа — чемпион Финляндии и чемпион Сербии. С ЦСКА он мог бы стать и чемпионом России. Могу сказать, что такой футболист не помешал бы не только ЦСКА, но и другим топ-клубам России, включая «Зенит», защитник которого Иванович на следующий год уже будет получать пенсионное удостоверение», — приводит слова Селюка Sport24.

Седрик выступает за «Тамбов» с июля 2019 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2019/20. В нынешнем сезоне защитник забил 2 гола в 3 матчах Премьер-Лиги.