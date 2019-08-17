Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург» в матче 1-го тура Бундеслиги
В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Аугсбург». Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
Голы в составе дортмундцев на свой счёт записали полузащитник Джейдон Санчо, а также нападающие Марко Ройс, Юлиан Брандт и Пако Алькасер, оформивший дубль в это встрече. Автором единственного гола «Аугсбурга» форвард Флориан Нидерлехнер.
В других матчах тура леверкузенский «Байер» обыграл «Падерборн» со счётом 3:2, «Вердер» проиграл дюссельдорфской «Фортуне» (1:3), «Вольфсбург» оказался сильнее «Кёльна» (2:1), а «Фрайбург» разгромил «Майнц» (3:0). С расписанием матчей Бундеслиги можно ознакомить на «Чемпионате».
Германия - Бундеслига. 1-й тур
17 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
5 : 1
Аугсбург
Аугсбург
0:1 – Нидерлехнер – 1, 1:1 – Алькасер – 3, 2:1 – Санчо – 51, 3:1 – Ройс – 57, 4:1 – Алькасер – 59, 5:1 – Брандт – 82
Германия - Бундеслига. 1-й тур
17 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
3 : 2
Падерборн 07
Падерборн
1:0 – Бэйли – 11, 1:1 – Михель – 15, 2:1 – Хаверц – 19, 2:2 – Мамба – 25, 3:2 – Фолланд – 69
Германия - Бундеслига. 1-й тур
17 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
1 : 3
Фортуна
Дюссельдорф
0:1 – Хеннингс – 36, 1:1 – Эггештайн – 47, 1:2 – Караман – 52, 1:3 – Айхан – 64
Германия - Бундеслига. 1-й тур
17 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
2 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 – Арнольд – 16, 2:0 – Вегорст – 60, 2:1 – Теродде – 90+1
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