Чудовищная ошибка Адриана — в обзоре матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль»

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон».



Счёт открыл нападающий гостей Садио Мане, шикарным ударом отправив мяч в ворота соперника после передачи полузащитника Джеймса Милнера в конце первого тайма. На 71-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил хавбек Роберто Фирмино, голевой пас отдал Мане. В конце встречи после грубой ошибки вратаря «Ливерпуля» Адриана гол забил форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее в поединках 2-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Норвич Сити» одолел «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл в ничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.

Во 2-м туре 17 августа также сыграют «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». 18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».