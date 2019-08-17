«Сельта» — «Реал»: гол хозяев отменили после просмотра видеоповтора

Главный арбитр матча 1-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Реал» Хавьер Эстрада Фернандес отменил гол хозяев, который был забит в конце первого тайма. Его автором стал полузащитник Брайс Мендес.

Судья воспользовался системой VAR. После просмотра видеоповтора мяч «Сельты» был отменён из-за офсайда.

На перерыв команды ушли при лидерстве «Реала» — 1:0. В составе «сливочных» отличился нападающий Карим Бензема. Результативную передачу в актив записал форвард Гарет Бэйл.

Встреча в эти минуты проходит в Виго на стадионе «Балаидос». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Реал».

В минувшем сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» — на 16-м.