«Сельта» — «Реал»: гол хозяев отменили после просмотра видеоповтора
Главный арбитр матча 1-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Реал» Хавьер Эстрада Фернандес отменил гол хозяев, который был забит в конце первого тайма. Его автором стал полузащитник Брайс Мендес.
Судья воспользовался системой VAR. После просмотра видеоповтора мяч «Сельты» был отменён из-за офсайда.
На перерыв команды ушли при лидерстве «Реала» — 1:0. В составе «сливочных» отличился нападающий Карим Бензема. Результативную передачу в актив записал форвард Гарет Бэйл.
Встреча в эти минуты проходит в Виго на стадионе «Балаидос». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Реал».
В минувшем сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» — на 16-м.
Источник: Месси получит приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА
- 17 августа 2019
-
20:15
-
20:10
-
19:57
-
19:56
-
19:52
-
19:47
-
19:45
-
19:33
-
19:29
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
19:09
-
19:03
-
18:54
-
18:52
-
18:41
-
18:40
-
18:26
-
18:24
-
18:02
-
17:53
-
17:51
-
17:46
-
17:41
-
17:32
-
17:32
-
17:28
-
17:21
-
17:11
-
17:11
-
16:59
-
16:55
-
16:50
-
16:45
Партнерский контент