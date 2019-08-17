«Зенит» — «Ахмат»: фанаты вывесили баннер, посвящённый столкновению с ОМОНом

Во время матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ахмат» болельщики петербургского клуба вывесили баннер, посвящённый инциденту, произошедшему 3 августа на «Газпром Арене». Напомним, в перерыве матча «Зенит» — «Краснодар» произошло столкновение между болельщиками сине-бело-голубых и ОМОНом.



«Следи за собой, будь осторожен», — гласит надпись на баннере фанатов «Зенита».

Также в начале матча болельщики «Зенита» скандировали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров». Напомним, конфликт начался из-за недостаточно большого места для курения. Фанаты принялись двигать ограждение. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки.



Матч «Зенит» — «Ахмат» проходит в эти минуты на стадионе «Газмпром Арена». «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.