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«Зенит» — «Ахмат»: фанаты вывесили баннер, посвящённый столкновению с ОМОНом

«Зенит» — «Ахмат»: фанаты вывесили баннер, посвящённый столкновению с ОМОНом
Футбол / РПЛ 0

Во время матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ахмат» болельщики петербургского клуба вывесили баннер, посвящённый инциденту, произошедшему 3 августа на «Газпром Арене». Напомним, в перерыве матча «Зенит» — «Краснодар» произошло столкновение между болельщиками сине-бело-голубых и ОМОНом.

«Следи за собой, будь осторожен», — гласит надпись на баннере фанатов «Зенита».

Также в начале матча болельщики «Зенита» скандировали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров». Напомним, конфликт начался из-за недостаточно большого места для курения. Фанаты принялись двигать ограждение. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки.

Матч «Зенит» — «Ахмат» проходит в эти минуты на стадионе «Газмпром Арена». «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

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