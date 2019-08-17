Выиграй билеты на матч «Спартак» — ЦСКА!
«Чемпионат» на своей странице в «Инстаграме» разыгрывает одну пару билетов на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА.
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно подписаться на нашу страницу в «Инстаграме» и тэгнуть в комментариях друга, с которым хочешь пойти на матч.
Итоги розыгрыша будут подведены вечером 18 августа. Победитель сможет забрать билеты в понедельник, 19 августа, в редакции «Чемпионата», с 12.00 до 18.00 мск.
Московское дерби «Спартак» — ЦСКА состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена», начало встречи — в 20:00 мск.
После пяти туров «армейцы», набрав 10 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (8) — седьмое.
Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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