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Слуцкий — Головину: удачи, Голова!

Слуцкий — Головину: удачи, Голова!
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий пожелал удачи российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину, с которым работал в московском ЦСКА.

«Удачи, Голова!» — написал Слуцкий на странице в «Инстаграме» и прикрепил фото с российским полузащитником.

Сегодня, 17 августа, «Монако» проведёт матч 2-го тура французской Лиги 1 с «Метцом». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и начнётся в 21:00 мск.

Напомним, Головин работал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2014 по 2016 год. Под руководством Слуцкого московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2015/16. В 2018 году Головин перешёл в «Монако». Слуцкий возглавил «Халл Сити» в 2017 году, а через год стал наставником голландского «Витесса».

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