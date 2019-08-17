Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хет-трик Пукки – в обзоре матча «Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»

Хет-трик Пукки – в обзоре матча «Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»
Футбол / Англия 0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед». Встреча, прошедшая в Норидже, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Теэму Пукки. У гостей мяч забил Джонджо Шелви.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее в матчах 2-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном». «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл в ничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.

Во 2-м туре 17 августа также сыграют «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». 18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент