Хет-трик Пукки – в обзоре матча «Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед». Встреча, прошедшая в Норидже, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Теэму Пукки. У гостей мяч забил Джонджо Шелви.

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Ранее в матчах 2-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном». «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл в ничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.



Во 2-м туре 17 августа также сыграют «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». 18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».