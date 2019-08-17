Хавбек «Астон Виллы» установил антирекорд, проиграв в 20 матчах АПЛ подряд

Сегодня, 17 августа, состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Борнмут». Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш стал автором результативной передачи в этом матче, а также установил примечательный антирекорд — он стал первым футболистом, проигравшим в 20 матчах английской Премьер-лиги подряд.



Серия неудач Грилиша началась в матче 37-го тура АПЛ сезона-2014/15 с «Саутгемптоном», когда «Астон Вилла» проиграла с разгромным счётом 1:6. Позже бирмингемский клуб с Грилишем в составе уступил «Бёрнли» (0:1) в следующем туре. В сезоне-2015/16 «Астон Вилла» проиграла во всех 16 матчах, в которых принимал участие Грилиш, и по итогам турнира вылетела в Чемпионшип. Летом 2019 года команда вернулась в АПЛ и проиграла в двух стартовых встречах. В обеих участие принимал Грилиш.