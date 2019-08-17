«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Ламела дальним ударом сравнял счёт

«Тоттенхэм Хотспур» сравнял счёт в гостевом матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» — 1:1. На 23-й минуте дальним ударом отличился полузащитник Эрик Ламела.



Тангай Н'Домбеле сделал передачу в центр, Ламела продвинулся вперёд и из-за пределов штрафной пробил на исполнение в угол, Эдерсон не дотянулся.

В 1-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 5:0, а «Тоттенхэм» оказался сильнее «Астон Виллы» (3:1). В минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Тоттенхэм Хотспур» занял 4-е место.

Ранее в матчах 2-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном». «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл в ничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.



18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».