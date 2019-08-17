«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Агуэро выводит хозяев вперёд

«Манчестер Сити» в домашнем матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» Вышел вперёд – 2:1. Отличился Серхио Агуэро.
Кевин Де Брёйне получил пас на ход, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Агуэро оторвался от защитника и переправил мяч в дальний угол.
В 1-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 5:0, а «Тоттенхэм» оказался сильнее «Астон Виллы» (3:1). В минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Тоттенхэм Хотспур» занял 4-е место.
Ранее в матчах 2-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном» — 2:1. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. «Норвич Сити» дома одолел «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1.
18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».
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