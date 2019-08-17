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«Нант» и «Марсель» сыграли вничью в матче 2-го тура Лиги 1

«Нант» и «Марсель» сыграли вничью в матче 2-го тура Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Нант» принимал «Марсель». Встреча состоялась на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась вничью со счётом 0:0.

На 31-й минуте главный арбитр встречи Бенуа Бастьен назначил пенальти в ворота «Нанта», однако аргентинский нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто не сумел реализовать 11-метровый удар.

«Нант» набрал 1 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Марсель» (1) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Лион», набравший 6 очков в 2 матчах. В прошлом туре чемпионата Франции «Нант» уступил «Лиллю» со счётом 1:2, а «Марсель» проиграл «Реймсу» (0:2).

Франция - Лига 1. 2-й тур
17 августа 2019, суббота. 18:30 МСК
Нант
Нант
0 : 0
Марсель
Марсель
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