«Нант» и «Марсель» сыграли вничью в матче 2-го тура Лиги 1
В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Нант» принимал «Марсель». Встреча состоялась на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась вничью со счётом 0:0.
На 31-й минуте главный арбитр встречи Бенуа Бастьен назначил пенальти в ворота «Нанта», однако аргентинский нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто не сумел реализовать 11-метровый удар.
«Нант» набрал 1 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Марсель» (1) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Лион», набравший 6 очков в 2 матчах. В прошлом туре чемпионата Франции «Нант» уступил «Лиллю» со счётом 1:2, а «Марсель» проиграл «Реймсу» (0:2).
- 17 августа 2019
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