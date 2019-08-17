«Эвертон» — «Уотфорд»: видеообзор матча

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» дома с минимальным счётом обыграл «Уотфорд». Единственный мяч на 10-й минуте забил полузащитник хозяев Бернард, ему ассистировал Лука Динь.

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Ранее в матчах 2-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном» — 2:1. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. «Норвич Сити» дома одолел «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1.



18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».