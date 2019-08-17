Григорян: какого чёрта футболисты, вышедшие на замену, не усилили игру команды?

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение со счётом 0:2 в домашнем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Первый гол не повлиял на наше психологическое состояние. Мы провели очень качественно первый тайм. Создали несколько подходов, где не хватало решающего удара по воротам. Был очень качественный контроль мяча.

Второй тайм разочаровал. Все три замены не усилили игру. В нашей ситуации мы обязаны усиливать игру. Это вопрос не только к тренеру и моему штабу, это ещё и вопрос к игрокам. Какого чёрта, выходя свежими на своём поле на 20-25 минут, вы не можете помочь команде? Этот вопрос мы обсудим внутри.

В отличие от «Краснодара», мы вынуждены играть в более энергозатратный футбол. Нам приходится тратить очень много сил на отбор мяча. При этом никто не назовёт нас примитивной командой, поскольку мы в состоянии качественно удерживать мяч», — сказал Григорян на пресс-конференции.