«Метц» — «Монако»: Головин сыграет с первых минут

«Монако» опубликовал стартовый состав команды на матч 2-го тура французской Лиги 1 с «Метцем». Российский полузащитник Александр Головин сыграет за монегасков с первых минут.



«Монако»: Леком, Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Бошилья, Головин, Желсон, Оньекуру, Бен-Йеддер.



Матч «Метц» — «Монако» состоится сегодня, 17 августа, на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.



В 1-м туре французской Лиги 1 «Монако» на своём поле принимал «Лион». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 3:0. Головин участия в матче не принимал по причине дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек, полученных ещё в минувшем сезоне. «Метц» в первом туре сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1).