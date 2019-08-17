Болельщики «Зенита» посвятили два баннера погибшему фанату «Спартака»

Болельщики «Зенита» во время домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» вывесили два баннера в память о фанате московского «Спартака» Алексее Бахыте Васюке, который погиб в ДТП в Ростовской области.

«Бахыт, скорбим», — гласит надпись на первом баннере.

«Сорванец, скорбим. Дорога в вечн...» — гласит надпись на втором баннере.

Фото можно посмотреть на странице объединения болельщиков сине-бело-голубых «Ландскрона» в «Твиттере».

Васюк попал в аварию 12 августа на трассе М 4 «Дон». На 1028-м километре грузовик с прицепом столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился фанат. Помимо Алексея пострадали ещё три человека, сидевшие в машине. Водитель грузовика от госпитализации отказался.