«Брайтон» — «Вест Хэм»: видеообзор матча, голы и опасные моменты

«Вест Хэм Юнайтед» во 2-м туре английской Премьер-лиги на выезде сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась со счетом 1:1. Главные события развернулись во втором тайме. На 61-й минуте игры Хавьер Эрнандес с передачи Мануэля Лансини вывел гостей вперед, а через четыре минуты Леандро Троссард сравнял счёт.

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Ранее в матчах 2-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. «Норвич Сити» дома одолел «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном» — 2:1.



18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».