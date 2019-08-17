Рахимов: удаление в матче с «Зенитом» сломало тактическое построение «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвёл итоги матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

«Конечно, ничья видится неплохим результатом, когда играешь 75 минут в меньшинстве. Но это удаление немного сломало наше тактическое построение, потому что мы планировали при первой фазе сразу прессинговать соперника. К сожалению, пришлось корректировать этот момент и дать возможность „Зениту“ развивать атаки.



Мы прекрасно понимали, что при потере мяча могут быть контратаки. Нам нужно было в первую очередь надёжно сыграть в обороне, а там уже смотреть, будет ли какой-то момент. Мы дотерпели. Понятно, что было напряжение возле наших ворот, очень много подач. У „Зенита“ высокорослые игроки, у них очень хорошая команда. Поэтому в той ситуации, которая сложилась, надо отдать должное ребятам из „Ахмата“. Они сегодня бились и показали сердце», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».