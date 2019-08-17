«Манчестер Сити» лишился победы из-за VAR. Видеообзор матча с «Тоттенхэмом»

«Манчестер Сити» в матче 2-го тура английской Премьер-Лиги дома сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2.



Открыл счёт на 20-й минуте полузащитник «Сити» Рахим Стерлинг. Спустя три минуты хавбек «Тоттенхэма» Эрик Ламела дальним ударом забил ответный мяч. До перерыва «горожане» вновь вышли вперёд благодаря голу Серхио Агуэро. Ничью «шпорам» принёс полузащитник Лукас Моура, который вышел на замену и отличился первым же касанием.



В компенсированное время форвард хозяев Габриэл Жезус забил третий мяч, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора. В эпизоде была зафиксирована игра рукой.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее в матчах 2-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном» — 2:1. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. «Норвич Сити» дома одолел «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1.



18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».