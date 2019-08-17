Жирков: наверное, был чистый незасчитанный гол, пересмотрели — офсайда не было

Защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0).



«Очень плохо, когда теряем очки дома. Должны были дожимать в конце, были опасные моменты. Наверное, был чистый незасчитанный гол. Мы посмотрели в раздевалке — офсайда не было. Поэтому, скорее всего, потеряли два очка.



Конечно, эмоции на поле мешали. Были задержки игры, футболисты „Ахмата“ постоянно лежали на поле. Хотя их можно понять: они играли практически весь матч в меньшинстве. Это футбол. Очень обидно терять очки», — сказал Жирков в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» набрал 14 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (7) — на 10-м месте. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Уфой» 24 августа. «Ахмат» 25 августа проведёт матч с ЦСКА.