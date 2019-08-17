Иванович: ни «Зенит», ни «Ахмат» не довольны судейством

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий после домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0).
«Спасибо, что заметили не самое качественное судейство. Все это заметили, но что делать. Это показывает уровень. Но я бы обратил внимание на игру. Было очень тяжело. Поздравляю «Ахмат», они заслужили, но при этом и они недовольны судейством. Но мы идём дальше.
Тянуть время — это право «Ахмата». Только один человек на поле может это поменять. Понятно, что в меньшинстве ты стараешься украсть каждую секунду. К ним претензий нет никаких, остальное всё видели сами.
В моем понимании футбола в моменте с красной карточкой Уциева надо было дать доиграть и засчитать гол. По правилам точно не знаю, поэтому не могу тут обвинять судью. Может, он не ошибался», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 17 августа 2019
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