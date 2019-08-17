Глушаков жёстко ответил Дзюбе на слова о позорном судействе

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков дал комментарий после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

«Как может быть хорошее настроение, если мы потеряли очки? Хотя шучу, одно очко заработали. В таком сложном матче одно очко — хороший результат для нас. Играли на выезде, в меньшинстве весь матч. Если бы воспользовались контратаками, то могли бы забить и увезти три очка. Понятно, что «Зенит» — это команда другого склада, но это чемпионат России, где со всеми можно играть.

Удаление? По горячим следам не хочется говорить, ещё на повторе не видел момент. Была какая-то контратака, упустили соперника на правом фланге, пас вразрез, выход один на один — удаление. Приедем и разберём момент, чтобы не повторялось подобное.

Был боевой настрой перед матчем. До этого была неудачная игра, которую мы провалили сами. Знали, что с «Зенитом» будет сложный матч, но не хотели уступать. Если взять статистику, то неплохо с ними играем, выигрывали уже здесь. Ехали сюда даже не за очком, а с желанием взять три. Но в той ситуации, в которую мы попали в начале матча, ничья — хороший результат.

Дзюба назвал судейство позором? Понятно, что позор, когда дома теряют очки. А когда у нас игрока удаляют, а у них Смольникова — нет? Когда люди с двух ног катятся и им не показывают жёлтые карточки? Это не позор? Мы молчим, ничего не говорим. Давайте не будем говорить «позор». Нам и так сложно было, ещё и в меньшинстве. Надо было двоих-троих у нас удалить? Тогда было бы хорошо им?» — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.