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«Монако» с Головиным крупно проиграл «Метцу» в матче 2-го тура Лиги 1

«Монако» с Головиным крупно проиграл «Метцу» в матче 2-го тура Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Метц» принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 11-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Монако», который успешно реализовал нападающий «Метца» Хабиб Диалло. На 34-й минуте защитник гостей Рубен Агилар получил прямую красную карточку и был удалён с поля. Во втором тайме, на 53-й минуте Диалло оформил дубль и укрепил преимущество «Метца» в счёте. Через 13 минут хавбек хозяев Рено Коад довёл счёт до разгромного. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, однако не сумел отметить результативными действиями.

В других матчах тура «Амьен» обыграл «Лилль» со счётом 1:0, «Бордо» и «Монпелье» сыграли вничью (1:1), «Ним» проиграл «Ницце» (1:2), а «Тулуза» оказалась сильнее «Дижона» (1:0).

Франция - Лига 1. 2-й тур
17 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
3 : 0
Монако
Монако
1:0 – Диалло – 11 (пен), 2:0 – Диалло – 53, 3:0 – Коад – 66
Удаления: нет – Агилар, 34
Франция - Лига 1. 2-й тур
17 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Амьен
Амьен
1 : 0
Лилль
Лилль
1:0 – Гирасси – 70
Удаления: нет – Сумаре, 39
Франция - Лига 1. 2-й тур
17 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Бордо
Бордо
1 : 1
Монпелье
Монпелье
0:1 – Делор – 22, 1:1 – Майя – 69
Франция - Лига 1. 2-й тур
17 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Ним
Ним
1 : 2
Ницца
Ницца
0:1 – Сиприен – 10 (пен), 0:2 – Кнеп – 16, 1:2 – Рипар – 45+1 (пен)
Удаления: Мартинес, 90+8, Бриансон, 90+8 – Коли, 51
Франция - Лига 1. 2-й тур
17 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Тулуза
Тулуза
1 : 0
Дижон
Дижон
1:0 – Макенго – 54
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