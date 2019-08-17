«Монако» с Головиным крупно проиграл «Метцу» в матче 2-го тура Лиги 1

В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Метц» принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



На 11-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Монако», который успешно реализовал нападающий «Метца» Хабиб Диалло. На 34-й минуте защитник гостей Рубен Агилар получил прямую красную карточку и был удалён с поля. Во втором тайме, на 53-й минуте Диалло оформил дубль и укрепил преимущество «Метца» в счёте. Через 13 минут хавбек хозяев Рено Коад довёл счёт до разгромного. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, однако не сумел отметить результативными действиями.



В других матчах тура «Амьен» обыграл «Лилль» со счётом 1:0, «Бордо» и «Монпелье» сыграли вничью (1:1), «Ним» проиграл «Ницце» (1:2), а «Тулуза» оказалась сильнее «Дижона» (1:0).