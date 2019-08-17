Видео: перепалка Гвардиолы и Агуэро после замены

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и тренер «горожан» Хосеп Гвардиола устроили перепалку во время матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Эпизод произошёл после замены форварда на 66-й минуте.

Видео доступно на «Чемпионате».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:2. Агуэро забил второй мяч своей команды.

«Манчестер Сити», набрав 4 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Тоттенхэм» (4) — на пятом.



Ранее в матчах 2-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном» — 2:1. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. «Норвич Сити» дома одолел «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1.



18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».