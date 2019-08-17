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«Класс» Семака судье и трогательный Барриос с дочкой. Фото ничьей в Питере

Сергей Семак и Алексей Матюнин
«Класс» Семака судье и трогательный Барриос с дочкой. Фото ничьей в Питере
Футбол / РПЛ 0

17 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал грозненский «Ахмат». Встреча завершилась вничью — 0:0.

На 7-й минуте главный арбитр встречи Алексей Матюнин показал прямую красную карточку защитнику «Ахмата» Ризвану Уциеву за фол в эпизоде с полузащитником «Зенита» Александром Ерохиным. Таким образом, петербургский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате России, которая длится на протяжении 6 матчей.

«Зенит» набрал 14 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (7) — на 10-м месте. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Уфой» 24 августа, а «Ахмат» 25 августа проведёт матч с ЦСКА.

Лучшие кадры матча «Зенит» – «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

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