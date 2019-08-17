Кадыров: по мнению специалистов, удаление игрока «Ахмата» было очень спорным
Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 0:0.
Гости провели почти весь матч в меньшинстве — на 7-й минуте был удалён защитник Ризван Уциев.
«Матч между командами «Ахмат» и «Зенит» завершился с нулевым ничейным счётом. Практически весь тайм «Ахмат» играл в меньшинстве после удаления Уциева. По мнению специалистов, очень спорное удаление. «Зенит» сильный соперник, но наши ребята хорошо сыграли в обороне», — написал Кадыров на своей странице в «Твиттере».
«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (7) занимает 10-е место.
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