Семак — ассистенту, подошедшему к судьям: не надо с этими козлами разговаривать!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попросил свого ассистента Виллиама де Оливейру не разговаривать с судьями после домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0).
Когда де Оливейра что-то объяснял главному арбитру встречи Алексею Матюнину и его помощнику, Семак оттолкнул бразильца в сторону и крикнул: «Не надо с этими козлами разговаривать!»
«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (7) занимает 10-е место.
В 7-м туре Премьер-Лиги сине-бело-голубые на выезде 24 августа сыграют с «Уфой», а команда из Грозного на следующий день в гостях встретится с московским ЦСКА.
Статистику игроков российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
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По окончании матча «Зенит» – «Ахмат» досталось судье Алексею Матюнину и его начальнику Александру Егорову.
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