Семак — ассистенту, подошедшему к судьям: не надо с этими козлами разговаривать!

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попросил свого ассистента Виллиама де Оливейру не разговаривать с судьями после домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0).

Когда де Оливейра что-то объяснял главному арбитру встречи Алексею Матюнину и его помощнику, Семак оттолкнул бразильца в сторону и крикнул: «Не надо с этими козлами разговаривать!»

«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (7) занимает 10-е место.

В 7-м туре Премьер-Лиги сине-бело-голубые на выезде 24 августа сыграют с «Уфой», а команда из Грозного на следующий день в гостях встретится с московским ЦСКА.

Статистику игроков российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».