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«Вильярреал» сыграл вничью с «Гранадой» в домашнем матче Примеры — 4:4

«Вильярреал» сыграл вничью с «Гранадой» в домашнем матче Примеры — 4:4
Футбол / Испания 0

В матче 1-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Гранаду». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась вничью — 4:4.

Голами в составе «Вильярреала» отметились полузащитники Санти Касорла, реализовавший пенальти, Майсес Гомес и Самуэль Чуквезе, а также нападающий Херар Морено. За «Гранаду» забили хавбеки Федерико Вико, также реализовавший 11-метровый удар, и Антонио Пуэртас, а также форвард Роберто Сольдадо. Также голом в свои ворота отметился полузащитник «Вильярреала» Рубен Пенья.

В других матчах тура испанской Примеры «Леганес» уступил «Осасуне» со счётом 0:1, а «Мальорка» дома обыграла «Эйбар». С турнирной таблицей чемпионата Испании можно ознакомиться на «Чемпионате».

Испания - Примера. 1-й тур
17 августа 2019, суббота. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
4 : 4
Гранада
Гранада
1:0 – Касорла – 35 (пен), 1:1 – Вико – 45+6 (пен), 2:1 – Гомес – 53, 2:2 – Пенья – 62 (автогол), 3:2 – Морено – 65, 4:2 – Чуквезе – 73, 4:3 – Сольдадо – 75, 4:4 – Пуэртас – 81
Испания - Примера. 1-й тур
17 августа 2019, суббота. 22:00 МСК
Леганес
Леганес
0 : 1
Осасуна
Памплона
0:1 – Авила – 75
Удаления: Арнаис, 90+3 – нет
Испания - Примера. 1-й тур
17 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
2 : 1
Эйбар
Эйбар
1:0 – Родригес – 4, 1:1 – Оливейра – 57, 2:1 – Оливейра – 75 (автогол)
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