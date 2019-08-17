«Вильярреал» сыграл вничью с «Гранадой» в домашнем матче Примеры — 4:4

В матче 1-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Гранаду». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась вничью — 4:4.



Голами в составе «Вильярреала» отметились полузащитники Санти Касорла, реализовавший пенальти, Майсес Гомес и Самуэль Чуквезе, а также нападающий Херар Морено. За «Гранаду» забили хавбеки Федерико Вико, также реализовавший 11-метровый удар, и Антонио Пуэртас, а также форвард Роберто Сольдадо. Также голом в свои ворота отметился полузащитник «Вильярреала» Рубен Пенья.



В других матчах тура испанской Примеры «Леганес» уступил «Осасуне» со счётом 0:1, а «Мальорка» дома обыграла «Эйбар». С турнирной таблицей чемпионата Испании можно ознакомиться на «Чемпионате».