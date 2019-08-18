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VAR против победы «Ман Сити» и «рокер» Агуэро. Яркие фото матча с «Тоттенхэмом»

Габриэл Жезус и Майкл Оливер
VAR против победы «Ман Сити» и «рокер» Агуэро. Яркие фото матча с «Тоттенхэмом»
Футбол / Англия 0

17 августа в матче 2-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг на 20-й минуте. Спустя три минуты хавбек «Тоттенхэма» Эрик Ламела сравнял счёт.

До перерыва «горожане» вновь вышел вперёд благодаря голу нападающего Серхио Агуэро. Ничью «шпорам» принёс полузащитник Лукас Моура, отправивший мяч в ворота соперника в начале второго тайма.

На 92-й минуте отличился форвард хозяев Габриэл Жезус, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора. В эпизоде была зафиксирована игра рукой.

«Манчестер Сити», набрав 4 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Тоттенхэм» (4) — на пятом.

Лучшие кадры с матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Манчестере.

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