VAR против победы «Ман Сити» и «рокер» Агуэро. Яркие фото матча с «Тоттенхэмом»

17 августа в матче 2-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:2.



Автором первого мяча стал полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг на 20-й минуте. Спустя три минуты хавбек «Тоттенхэма» Эрик Ламела сравнял счёт.



До перерыва «горожане» вновь вышел вперёд благодаря голу нападающего Серхио Агуэро. Ничью «шпорам» принёс полузащитник Лукас Моура, отправивший мяч в ворота соперника в начале второго тайма.



На 92-й минуте отличился форвард хозяев Габриэл Жезус, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора. В эпизоде была зафиксирована игра рукой.



«Манчестер Сити», набрав 4 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Тоттенхэм» (4) — на пятом.



Лучшие кадры с матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Манчестере.