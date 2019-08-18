Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Почеттино: я критиковал VAR, но теперь нужно принять правила

Почеттино: я критиковал VAR, но теперь нужно принять правила
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино дал комментарий после выездного матча 2-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Сити» (2:2).

На 92-й минуте форвард Габриэл Жезус вывел «горожан» вперёд, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора. В эпизоде была зафиксирована игра рукой.

«Очень доволен набранным очком, но знаю, что ещё нужно совершенствоваться. Команде нужно прибавлять во всех аспектах, мы собираемся делать это шаг за шагом, но понадобится время.

Лукас Моура забил невероятный мяч. Играя с такой командой, как «Манчестер Сити», всегда нужно выкладываться по максимуму.

Мы должны принять VAR. Я немного критиковал VAR, но теперь нужно принять правила. Теперь это приносит нам пользу. Конечно, это не принесёт нам пользы в других случаях. Это правило просто нужно принять», — приводит слова Почеттино BBC.

Сумасшедший триллер на «Этихаде»! «Тоттенхэм» — самая везучая команда в мире
Невероятный матч, в котором Моура забил первым же касанием, а VAR снова отнял у «Манчестер Сити» победный гол на последних секундах.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент