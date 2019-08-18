Почеттино: я критиковал VAR, но теперь нужно принять правила

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино дал комментарий после выездного матча 2-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Сити» (2:2).

На 92-й минуте форвард Габриэл Жезус вывел «горожан» вперёд, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора. В эпизоде была зафиксирована игра рукой.

«Очень доволен набранным очком, но знаю, что ещё нужно совершенствоваться. Команде нужно прибавлять во всех аспектах, мы собираемся делать это шаг за шагом, но понадобится время.

Лукас Моура забил невероятный мяч. Играя с такой командой, как «Манчестер Сити», всегда нужно выкладываться по максимуму.

Мы должны принять VAR. Я немного критиковал VAR, но теперь нужно принять правила. Теперь это приносит нам пользу. Конечно, это не принесёт нам пользы в других случаях. Это правило просто нужно принять», — приводит слова Почеттино BBC.