Рахимов: слухи об увольнении? Это вбрасывают люди, у которых с мозгами не очень

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) прокомментировал слухи о скором увольнении.

Несколько анонимных телеграм-каналов распространили информацию, что специалист потерял контроль над раздевалкой и может быть уволен после встречи с сине-бело-голубыми.

«Значит есть люди, которые вбрасывают. Надо их спросить. Если буду комментировать каждый такой слух, то не будет времени, чтобы тренировать команду. Потерять контроль… Думаю, у них не очень с мозгами хорошо», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Зенита».

Рахимов вернулся в «Ахмат» в сентябре 2018 года. Ранее специалист возглавлял команду из Грозного с 2013 по 2017 год.

«Ахмат», набрав 7 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.