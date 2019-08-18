Рахимов: слухи об увольнении? Это вбрасывают люди, у которых с мозгами не очень

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) прокомментировал слухи о скором увольнении.
Несколько анонимных телеграм-каналов распространили информацию, что специалист потерял контроль над раздевалкой и может быть уволен после встречи с сине-бело-голубыми.
«Значит есть люди, которые вбрасывают. Надо их спросить. Если буду комментировать каждый такой слух, то не будет времени, чтобы тренировать команду. Потерять контроль… Думаю, у них не очень с мозгами хорошо», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Зенита».
Рахимов вернулся в «Ахмат» в сентябре 2018 года. Ранее специалист возглавлял команду из Грозного с 2013 по 2017 год.
«Ахмат», набрав 7 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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