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Гол на 1-й минуте и дубль Алькасера — в обзоре матча «Боруссия» Д — «Аугсбург»

Гол на 1-й минуте и дубль Алькасера — в обзоре матча «Боруссия» Д — «Аугсбург»
Футбол / Германия 0

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Аугсбург». Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Голы в составе дортмундцев на свой счёт записали полузащитник Джейдон Санчо, а также нападающие Марко Ройс, Юлиан Брандт и Пако Алькасер, оформивший дубль в это встрече. Автором единственного гола «Аугсбурга» форвард Флориан Нидерлехнер.

В других матчах тура леверкузенский «Байер» обыграл «Падерборн» со счётом 3:2, «Вердер» проиграл дюссельдорфской «Фортуне» (1:3), «Вольфсбург» оказался сильнее «Кёльна» (2:1), а «Фрайбург» разгромил «Майнц» (3:0).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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