Аршавин: игроки «Зенита» в матче с «Ахматом» откатали вату

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ахматом». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью — 0:0.

«Игроки «Зенита» по итогам этого матча могут сказать друг другу, что они откатали вату. «Ахмат» же проявил традиционные для себя качества — неуступчивость и борьбу на каждом участке поля, не давая «Зениту» зацепиться за мяч», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 14 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (7) — на 10-м месте. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Уфой» 24 августа, а «Ахмат» проведёт 25 августа матч с ЦСКА.