Мане: я очень уважаю «Саутгемптон», это удивительное место

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал результат матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Мне жаль, что я забил гол в ворота своей бывшей команды. Извините, но я должен был забить, сейчас я ношу форму «Ливерпуля». «Саутгемптон» был очень хорошим шагом для меня, я очень уважаю этот клуб. Это удивительное место. Но это часть футбола, и вы должны иметь дело и с такими моментами», — приводит слова Мане Liverpool Echo.

Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. За два года 27-летний футболист провёл в составе «святых» 75 матчей и отметился 25 забитыми мячами.