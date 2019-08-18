Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мане: я очень уважаю «Саутгемптон», это удивительное место

Мане: я очень уважаю «Саутгемптон», это удивительное место
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал результат матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Мне жаль, что я забил гол в ворота своей бывшей команды. Извините, но я должен был забить, сейчас я ношу форму «Ливерпуля». «Саутгемптон» был очень хорошим шагом для меня, я очень уважаю этот клуб. Это удивительное место. Но это часть футбола, и вы должны иметь дело и с такими моментами», — приводит слова Мане Liverpool Echo.

Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. За два года 27-летний футболист провёл в составе «святых» 75 матчей и отметился 25 забитыми мячами.

Клопп — об ошибке Адриана: теперь он является полноценным вратарём «Ливерпуля»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент