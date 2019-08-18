Лэмпард: Хадсон-Одои скоро вернётся

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем АПЛ с «Лестер Сити» рассказал о состоянии игроков команды, восстанавливающихся после травм. Матч пройдёт сегодня в 18.30 мск.



«Хадсон-Одои скоро вернётся в строй. Последние пару недель он тренировался с командой, и, похоже, всё выглядит хорошо. Сейчас мы не даём ему высокие нагрузки. Его травма, похоже, зажила, и это хорошая новость для него и команды. Я хочу, чтобы он много бегал, поэтому парню нужно стать сильнее, даже чем он был раньше. Впереди будет небольшой перерыв на матчи сборных. Это даст нам возможность увидеть, как он восстанавливает свою форму.



Сейчас мы должны использовать молодежь, у нас нет в команде шести игроков состава, например, отсутствует Рис Джеймс, также из-за травмы. Когда все основные игроки вернутся, мы станем ещё сильнее.



Антонио Рюдигер уже тренируется. Но готов ли он к матчу? Ситуация игрока такая же, как и с Каллумом. Нам нужно следить за нагрузками для Рюдигера.



Виллиан ещё ближе к восстановлению. Он претендует на место в составе в эти выходные», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».

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